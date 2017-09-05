Виталий Шахов: "Черчесов говорит: "Это не мучение, а футбол"

Защитник "Тосно" Виталий Шахов после товарищеского матча за сборную России против "Динамо" (3:0) рассказал о том, что ему пока еще сложно сравнивать специалистов. По его словам, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов требует от подопечных выполнения установок и игровой дисциплины.

– Черчесов – пока самый жесткий тренер, с которым вам довелось поработать?

– Я не могу так сказать. У меня, во-первых, нет богатого опыта работы с тренерами. Так что сложно сравнивать – кто жесткий, а кто – нет. Сразу видно, что Станислав Саламович – специалист, который требует от подопечных четкого выполнения своих установок, игровой дисциплины. В то же время он просил нас играть в футбол, не закрепощаться, а получать удовольствие. Он говорил: "Это не мучение, а футбол". В этом, на мой взгляд, заключается его философия. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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