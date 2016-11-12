Виктор Онопко: "Игра сборной России с Катаром мне не понравилась"

Бывший капитан сборной России Виктор Онопко, ныне входящий в тренерский штаб ЦСКА, после поражения армейцев в товарищеском матче от "Уфы" (0:1) оценил игру национальной команды с Катаром (1:2). По его словам, в сборную вызываются все сильнейшие, однако игра команды ему не понравилась, передает с Живописной улицы корреспондент "СЭ" Ярослав СУСОВ.

– Мне игра нашей сборной не понравилась. Считаю, что футболисты не показали своего уровня, – сказал Онопко. – В сборной времени для экспериментов мало. Сейчас мы не участвуем в отборочном турнире, но туда должны вызываться и вызываются лучшие игроки, невзирая на их возраст. Тренеры отслеживают и знают потенциал и перспективы. Все же ребята играют в России.

Почему так много экспериментов в обороне? Просто позиция центрального защитника специфическая, у нас таких мало, нет конкуренции. Это в Испании на каждой позиции по пять игроков, хоть и население намного меньше. Выпадает целое поколение – это уже давняя проблема. Вопрос к детским тренерам: каждый год выпускаем по 50 тысяч ребят, а где они?