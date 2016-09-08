Василий Березуцкий: "Здорово, что удалось провести сто игр за сборную"

Капитан сборной России Василий Березуцкий, для которого товарищеский матч с Ганой (1:0) стал сотым в составе национальной команды, в интервью "СЭ" выразил удовлетворение своим достижением. Футболист подчеркнул, что испытывает гордость.

– Сто матчей за сборную. Какие чувства? – вопрос Березуцкому.

– Гордость. Все-таки сто матчей – цифра. Этого рубежа добивались немногие. Я, кажется, четвертый. Так что, как говорится, гроссмейстерский результат. Безусловно, здорово, что удалось провести сто игр за сборную.

– Ваш, наверное, теперь уже бывший партнер по сборной Сергей Игнашевич вас как-то поздравил?

– Думаю, все меня поздравят, когда я вернусь в ЦСКА. Сообщений было очень много. Но я не сильно их отслеживаю. Я не был дома где-то десять дней. Хотелось провести время с супругой, с ребенком. Поэтому некоторые эсэмэски просто пока еще не прочитал. А в целом к таким вот поздравлениям отношусь более-менее спокойно. Для меня цифра в сто матчей гораздо важнее прежде всего для самого себя, чем для кого-то другого. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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