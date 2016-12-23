09:32 | ФУТБОЛ — Сборная России

Валерий Газзаев: "Сборная и весь футбол России находятся в застое"

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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, заместитель главы Комитета по физкультуре и спорту Госдумы Валерий Газзаев выразил мнение, что российский футбол нуждается в серьезных реформах в связи с кризисом. 2016-й год сборная России завершила на рекордно низком 56-м месте, пропустив вперед Буркина-Фасо, Саудовскую Аравию, Албанию и другие команды.

- Надо признать: сегодня и сборная, и весь футбол России находятся в состоянии застоя. Вектор развития, выбранный Российским футбольным союзом, завел нас, к сожалению, в тупик. А что такое тупик? Это когда вроде бы все есть – а на самом деле ничего нет. Поэтому без структурных реформ, кадровых решений и реорганизации всего нашего футбола нам просто не обойтись. Именно об этом я говорил, выступая на пленарном заседании в Государственной думе в декабре. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полностью интервью Газзаева

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