Твиттер ЧМ-2018 поблагодарил Акинфеева за карьеру роликом со знаменитым отраженным пенальти

Официальный Твиттер чемпионата мира-2018 проводил вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева из сборной России.

Сегодня голкипер объявил об уходе из национальной команды, цвета которой защищал с 2004 по 2018 год.

Твиттер ЧМ-2018 опубликовал видео послематчевого пенальти в исполнении Яго Аспаса в матче 1/8 финала турнира Россия - Испания. Акинфеев отбил удар испанца ногой и вывел Россию в четвертьфинал впервые в истории.

⚡️Капитан @TeamRussia🇷🇺 и один из героев #ЧМ2018 Игорь Акинфеев объявил о завершении выступлений за сборную😥.



🗣️"У каждой истории есть начало и конец. Вот и моя история с национальной сборной подошла к логическому завершению."



Спасибо за всё👏! Особенно за это: pic.twitter.com/rJB1618QWP – Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 1 октября 2018 г.

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