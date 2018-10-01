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Твиттер ЧМ-2018 поблагодарил Акинфеева за карьеру роликом со знаменитым отраженным пенальти

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Официальный Твиттер чемпионата мира-2018 проводил вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева из сборной России.

 
Футбол. Чемпионат мира по футболу. ЧМ-2018. 05 июля 2018 года. Новогорск. Тренировка сборной России. Игорь Акинфеев.Акинфеев завершил карьеру в сборной России

Сегодня голкипер объявил об уходе из национальной команды, цвета которой защищал с 2004 по 2018 год. 

Твиттер ЧМ-2018 опубликовал видео послематчевого пенальти в исполнении Яго Аспаса в матче 1/8 финала турнира Россия - Испания. Акинфеев отбил удар испанца ногой и вывел Россию в четвертьфинал впервые в истории. 

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