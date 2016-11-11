Ткачук покидает расположение сборной из-за травмы

Полузащитник сборной России Денис Ткачук покинет расположение национальной команды, сообщает пресс-служба РФС. Игрок "Рубина" получил травму на тренировке перед контрольным матчем с Катаром (1:2). По результатам обследования у игрока был выявлен надрыв двуглавой мышцы бедра. Для 27-летнего хавбека это был первый вызов в сборную. Напомним, во вторник, 15 ноября, сборная России в Грозном примет Румынию.

В пятницу утром полузащитник "Рубина" Денис Ткачук, впервые вызванный в национальную сборную России, покинет ее расположение. – Сборная России (@TeamRussia) 10 ноября 2016 г.