01:46 | ФУТБОЛ — Сборная России

Ткачук покидает расположение сборной из-за травмы

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Полузащитник сборной России Денис Ткачук покинет расположение национальной команды, сообщает пресс-служба РФС. Игрок "Рубина" получил травму на тренировке перед контрольным матчем с Катаром (1:2). По результатам обследования у игрока был выявлен надрыв двуглавой мышцы бедра. Для 27-летнего хавбека это был первый вызов в сборную. Напомним, во вторник, 15 ноября, сборная России в Грозном примет Румынию.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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10:45

Сибиряк_55

Получил травку - какая уж тут игра)

08:43

gorynov

Все бегут со сборной...

07:24

hatiman

Игрок "Рубина" получил травку на тренировке --- Вот оно чё! Им травку дали на тренировке, кальян уже вшторивает.

06:08

dijeridoo

Кто???

02:47

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