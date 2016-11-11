Ткачук покидает расположение сборной из-за травмы

Полузащитник сборной России Денис Ткачук покинет расположение национальной команды, сообщает пресс-служба РФС. Игрок "Рубина" получил травму на тренировке перед контрольным матчем с Катаром (1:2). По результатам обследования у игрока был выявлен надрыв двуглавой мышцы бедра. Для 27-летнего хавбека это был первый вызов в сборную. Напомним, во вторник, 15 ноября, сборная России в Грозном примет Румынию.
В пятницу утром полузащитник "Рубина" Денис Ткачук, впервые вызванный в национальную сборную России, покинет ее расположение.– Сборная России (@TeamRussia) 10 ноября 2016 г.
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10:45
Сибиряк_55
Получил травку - какая уж тут игра)
08:43
gorynov
Все бегут со сборной...
07:24
hatiman
Игрок "Рубина" получил травку на тренировке --- Вот оно чё! Им травку дали на тренировке, кальян уже вшторивает.
06:08
dijeridoo
Кто???
02:47