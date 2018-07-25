Технический директор РФС: "Конечно, нужно продлевать контракт с Черчесовым как минимум до чемпионата Европы"

Сегодня в Доме футбола состоялось заседание технического комитета РФС. На нем выступили главный тренер сборной России Станислав Черчесов и его помощники Мирослав Ромащенко и Владимир Паников.

– На техническом комитете шел разговор о выступлении сборной России на чемпионате мира, – рассказал "СЭ" технический директор РФС Андрей Лексаков. – Станислав Саламович Черчесов, Мирослав Юрьевич Ромащенко и Владимир Валерьевич Паников выступили по поводу игры национальной команды на турнире. Техком никаких решений не принимал. Нужно ли продлевать контракт с Черчесовым по мнению комитета? Надо спрашивать членов техкома. Я считаю, что, конечно, нужно. На какой срок? Сложный вопрос. Однозначно – минимум до чемпионата Европы-2022. Сегодня мы просто обменялись мнениями с тренерскими штабом сборной по игре на ЧМ. (Виталий АЙРАПЕТОВ)