"Такой команды пожелаю любому тренеру". Черчесов - о сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал победителем в номинации "Гордость России" в категории "Тренер года" по версии министерства спорта РФ. 55-летний специалист поблагодарил болельщиков, игроков, организаторов чемпионата мира-2018, а также свою семью.

- Все мы помним только лето, - сказал Черчесов во время вручения награды. - Но до лета было много работы по организации этого большого праздника. Спасибо всем в этом плане огромное. Хочу сказать спасибо Павлу Колобкову, который нас всегда поддерживал, а также Виталию Леонтьевичу. Он всегда меня защищал меня своей грудью. Если бы не он, я бы, наверное, не дожил бы до чемпионата мира.

Спасибо болельщикам, которые гнали нас вперед! Спасибо команде! Такой команды пожелаю всем тренерам. Впервые видел, чтобы футболисты со слезами на глазах покидали спортивную базу. Спасибо моей семье! Два года у них не было мужа и отца, а был тренер. (Александр Рогулев)

Российская сборная под руководством Черчесова вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира, уступив там в серии пенальти команде Хорватии.

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