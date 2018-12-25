Станислав Черчесов: "Я больше всех хочу, чтобы игроки сборной прибавляли"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, в чем нужно прибавлять игрокам национальной команды. Кроме того, по его словам, нужно повышать уровень чемпионата.

- Я больше всех хочу, чтобы игроки сборной прибавляли с каждым матчем, - отметил Черчесов в интервью сайтиу РФС. - Другое дело - это уровень сопротивления, который они получают. Он всегда разный, и порой нам сложно перестраиваться. В этом плане нам нужно добавлять в интенсивности. Есть конкурентная среда, и ты к ней адаптируешься, хочешь или не хочешь.

Потом переходить в другую среду и "играть с листа" - вот это нам пока не удается. Надо повышать уровень российского чемпионата, повышать скорости, атлетизм, и тогда и нам будет проще перестраиваться и готовиться, например, к бельгийцам.