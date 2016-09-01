Станислав Черчесов: "У Мариу Фернандеса есть реальное желание играть за сборную"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью "СЭ" подчеркнул, что у защитника ЦСКА Мариу Фернандеса есть реальное желание выступать за сборную России. При этом Черчесов в беседе с защитником отметил, что его натурализация не означает, что у него будут искусственные привилегии при привлечении в состав национальной команды.

– Вдвойне актуальна эта схема станет в момент, когда в сборной сможет играть такой неутомимый бровочник, как Мариу Фернандес. Слышал, у вас с ним состоялась аж получасовая беседа.

– Да, она была.

– Говорит ли это о том, что он вам безоговорочно нужен, и вы продолжите его приглашать даже до того, как следующей весной он оформит российское спортивное гражданство?

– За то время, что мы общались, я понял, что у Фернандеса есть реальное желание играть за сборную России. Это было видно. Понятно, что его качества нас устраивают. Единственное – что относится и к другим натурализованным футболистам – то, что он получил российский паспорт, автоматически не означает, что он будет привлекаться в сборную. У него такие же шансы, как и у всех.

Объяснил это ему и подчеркнул, что это важно как для него, так и для остальных, потому что должна быть конкурентная среда, а не какие-то искусственные привилегии. Он с этим согласился. (Игорь РАБИНЕР)