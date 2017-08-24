Станислав Черчесов: "Сентябрьский сбор – отличный шанс увидеть, насколько новички сборной восприимчивы к требованиям тренерского штаба"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью "СЭ" отметил, что сентябрьский сбор позволит тренерскому штабу посмотреть на то, как новички национальной команды способны влиться в коллектив. В понедельник был назван окончательный состав из 23 футболистов, которые примут участие в учебно-тренировочном сборе национальной команды в Новогорске (28 августа – 3 сентября).

– Приглашения Караваева многие ждали от вас еще в прошлом сезоне.

– Мы за ним наблюдали, и я во многом специально для этого слетал на игру "Спарта" – "Ростов". Всему свое время! До сих пор на повестке дня был Кубок конфедераций, и нам надо было стабилизировать состав. Сейчас же у нас есть возможность посмотреть целую группу новых игроков, оценим их и поймем, насколько каждый из них – помощник сборной в ближайшей перспективе. При этом мы не можем думать на пять лет вперед, у нас цель – домашний чемпионат мира. Этот сбор – отличный шанс увидеть, насколько эти футболисты восприимчивы к нашим требованиям, что представляют собой как личности. Главное слово – команда. И нужно очень внимательно смотреть, как новые футболисты в нее вписываются. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Черчесова