Станислав Черчесов: "Сборной России нужно искать баланс – что в обороне, что в атаке"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью официальному сайту ФИФА подчеркнул, что с его приходом в команде омолодился состав и изменилась система игры. При этом специалист отметил, что россиянам нужно искать баланс.

Напомним, что соперниками национальной команды стали Саудовская Аравия (14 июня, Москва, "Лужники"), Египет(19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвай (25 июня, Самара).

– Какие ключевые изменения произошли в сборной России с августа 2016 года, когда вы возглавили команду? – вопрос Черчесову.

– Отмечу два аспекта. Во-первых, мы омолодили состав. Молодые игроки не просто вызываются в команду, а уже играют в основном составе: Кузяев, Зобнин, Головин, Джикия, Лунев, братья Миранчук. Во-вторых, поменяли систему игры, перейдя на схему в три центральных защитника. До этого сборная играла иначе, но всему свое объяснение. Закончили карьеру в сборной лидеры Березуцкие, Игнашевич, и нам надо было подстраиваться под новую ситуацию. Игроки, которые сейчас выступают в сборной на позиции центральных защитников, и в своих клубах играют по той же схеме.

– В чем команде необходимо прибавить с тактической точки зрения?

– Надо искать баланс – что в обороне, что в атаке. Чтобы и результат был, и зрелищность игры. Во многих матчах нам это удалось, а вот с той же Аргентиной – нет. В обороне мы сыграли против аргентинцев организованно, качественно, но в атаке смотрелись не так хорошо, и это смазало игру. Понятно, что соперник достойный, сильный: нам противостояли Месси, Агуэро, Маскерано. Но все равно нужно было лучше играть в атаке. Вот с Испанией действовали впереди намного опаснее.