Станислав Черчесов: "Обсудили с Левом, что было на чемпионате мира. У нас много общего"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов встретился с главным тренером сборной Германии Йоахимом Левом и обсудил с ним товарищеский матч. Встреча пройдет 15 ноября в Лейпциге.

- Сегодня мы вместе завтракали, поговорили за чашечкой кофе, - цитирует ТАСС Черчесова. - Думаю, что у нас еще будет время пообщаться. А так, у них свои задачи, у нас - свои. Понятно, в Лиге наций они играют в группе А, но нам тоже хотелось бы туда попасть. Он отмечает, что это хороший турнир, поскольку не надо искать соперников для контрольных игр.

Обсудили, что было на чемпионате мира, какие выводы мы делаем по его итогам. И, надо сказать, у нас много общего.

Сборная Германии на ЧМ-2018 не смогла выйти из группы, а Россия впервые в истории добралась до четвертьфинала.