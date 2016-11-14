Станислав Черчесов: "Нужно находить новых Березуцких"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции накануне товарищеского матча с национальной командой Румынии отметил, что для сборной необходимо искать новых братьев Березуцких, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Напомним, что после Euro-2016 защитник ЦСКА Сергей Игнашевич приостановил выступления за сборную, а Василий Березуцкий не попал в заявку команды на товарищеские игры из-за травмы.

– Есть ли сейчас в команде игроки уровня Игнашевича и Березуцкого?

– Они тоже не сразу появились. Вы думаете, что Игнашевичу сразу 37 лет было? Он принял решение, сейчас нужно находить других Березуцких. Это та фаза, в которой мы сейчас находимся.