16:46 | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черчесов: "Нужно находить новых Березуцких"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции накануне товарищеского матча с национальной командой Румынии отметил, что для сборной необходимо искать новых братьев Березуцких, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Напомним, что после Euro-2016 защитник ЦСКА Сергей Игнашевич приостановил выступления за сборную, а Василий Березуцкий не попал в заявку команды на товарищеские игры из-за травмы.

– Есть ли сейчас в команде игроки уровня Игнашевича и Березуцкого?

– Они тоже не сразу появились. Вы думаете, что Игнашевичу сразу 37 лет было? Он принял решение, сейчас нужно находить других Березуцких. Это та фаза, в которой мы сейчас находимся.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Паренек с Урала

Нужно находить новых Шестерневых!

17:05

Тот самый Зануда

А чего,в России больше близнецов нет?

17:00

shpasic

как их найдёшь, весь лес снегом завалило.

16:53

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