Станислав Черчесов: "На ФНЛ я приходил смотреть не только на "Динамо"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что футболисты должны почувствовать себя командой. Он добавил, что в контрольных матчах не было многих футболистов основного состава.

– Сборная, как я говорил, это тоже команда. Определенные перестановки мы делаем, футболисты должны почувствовать себя командой, приводит "Спорт ФМ" слова Черчесова. – Это сборная, ты в любую секунду может кого-то пригласить, но такой ротации большой быть не может.

Так получилось, что после первой игры с Турцией и в последней с Румынией, не было семи футболистов. Условный Артем Дзюба из пяти игр сыграл только одну, Алан Дзагоев одну, причем не полностью – 60 минут с Ганой. Федор Смолов сыграл из пяти три, Дмитрий Тарасов из пяти четыре. Так получилось по той или иной причине, это не наша вина. Значит, откуда-то это пришло, может для нас знак, чтобы проверить других футболистов. Терять таких футболистов на долгий строк неправильно.

На ФНЛ я приходил смотреть не только на "Динамо", но и на соперника. Для меня важно, какой это уровень, в какой конкурентной среде тот или иной игрок себя проявляет, тот же Кирилл Панченко. Будем откровенны, ФНЛ – это ФНЛ", – сказал Черчесов.