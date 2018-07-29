Стало известно число пришедших на концерт "Россия в моем сердце" на Манежной площади

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, концерт "Россия в моем сердце" посетили около 30 тысяч человек. Вход на мероприятие, проходившее 28 июля в Москве на Манежной площади, был свободным.

Участие в концерте приняли участие победители и призеры Олимпиады в Пхенчхане, члены сборных команд по хоккею, фигурному катанию, шорт-треку, фристайлу, конькобежному и лыжному спорту, а также игроки сборной России по футболу.

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