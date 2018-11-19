Шведские журналисты привели в пример Россию, когда спросили тренера о плохой посещаемости своей сборной

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон аккуратно высказался о предстоящем матче Лиги наций против России.

Сначала тренера спросили о состоянии защитника Виктора Линделефа.

- Футболисты, как и все люди, иногда неважно себя чувствуют, - сказал Андерссон. - Сегодня Линделеф готовился наравне со всеми. Если бы я понимал, что он не сможет играть, вызвал бы кого-то еще. Но он готов, плюс есть Филип Хеландер, который нормально себя показал в субботу.

- Что скажете о России?

- Соперник очень крепкий. Россия, как и мы, прошла далеко в чемпионате мира. Думаю, будет много борьбы.

- Почему зрители не идут на сборную Швеции. Россия в Калининграде полный стадион собрала!

- Не занимаюсь этими вопросами. Есть ряд факторов. Думаю, в субботу легче привлечь зрителей, чем во вторник вечером. У нас ведь семьями ходят на футбол. В субботу легче прийти всей семьей в 20.45, чем во вторник.

А вот что на ту же тему сказал защитник Андреас Гранквист:

- Да, фактор школы играет большую роль. Если говорить о России и Турции, то там проводят матчи в разных городах. У нас такой возможности нет, выбираем всегда арену, которая вмещает больше всего зрителей. Это как правило "Френдс Арена". (Дмитрий Зеленов)

Матч Лиги наций Швеция - Россия состоится 20 ноября и начнется в 22.45 по московскому времени.

Все о Лиге наций – здесь.