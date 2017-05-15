Шамиль Газизов: "Отсутствие Кокорина и Шатова? Решение Черчесова нужно уважать"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов поздравил вратарей Александра Беленова и Андрея Лунева с попаданием в расширенный список сборной России для подготовки к Кубку конфедераций. Также он отметил, что стоит уважать и принимать решение главного тренера национальной команды Станислава Черчесова по составу.

– Появление в расширенном списке сборной России игрока "Уфы" может только радовать, – сказал Газизов. – Приятно, что Беленов будет представлять нашу команду. Также рады и за Андрея Лунева. Они заслужили своей игрой вызов в сборную.

– Они способны составить конкуренцию Акинфееву за место основного вратаря?

– Не хотел бы ничего говорить. Станислав Саламович сам определяет состав команды, это его прерогатива.

– Тогда ответьте как болельщик. Кого не хватает в сборной?

– Получится, что я что-то подсказываю (смеется). Наверное, есть игрок в "Уфе", который может пригодиться национальной команде. Но мы уважаем и поддерживаем решение тренерского штаба.

– Отсутствие Кокорина и Шатова как прокомментируете?

– Обсуждать решение тренера не стоит. Черчесов назвал список из 30 футболистов, и его мнение нужно уважать и принимать. (Сергей АСТАХОВ)