Сергей Прядкин: "Не знаем, откуда ФИФА взяла игру России и Аргентины в Лужниках"

Глава РФПЛ Сергей Прядкин опроверг информацию ФИФА, что стадион "Лужники" откроется товарищеским матчем сборных России и Аргентины в ноябре, передает корреспондент "СЭ" Евгений БЕЛОУСОВ.
– Не знаем, откуда они (ФИФА) взяли игру России и Аргентины, – заявил Прядкин. - Конечно, хотелось бы с ними сыграть, но пока об этом говорить преждевременно.
Доктор-Ч
Получается, что Прядкин вообще не в курсАх происходящих вокруг него событий? Тогда пора на покой.
13:39
shpasic
не дятел, а баклан
13:37
yspesh4
А тебе и знать не положено, дятел.
13:32