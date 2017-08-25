Сергей Прядкин: "Не знаем, откуда ФИФА взяла игру России и Аргентины в Лужниках"

Глава РФПЛ Сергей Прядкин опроверг информацию ФИФА, что стадион "Лужники" откроется товарищеским матчем сборных России и Аргентины в ноябре, передает корреспондент "СЭ" Евгений БЕЛОУСОВ.

– Не знаем, откуда они (ФИФА) взяли игру России и Аргентины, – заявил Прядкин. - Конечно, хотелось бы с ними сыграть, но пока об этом говорить преждевременно.

"Лужники" откроются матчем Россия - Аргентина 10 ноября