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13:24 | Футбол — Сборная России

Сергей Прядкин: "Не знаем, откуда ФИФА взяла игру России и Аргентины в Лужниках"

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Глава РФПЛ Сергей Прядкин опроверг информацию ФИФА, что стадион "Лужники" откроется товарищеским матчем сборных России и Аргентины в ноябре, передает корреспондент "СЭ" Евгений БЕЛОУСОВ.

– Не знаем, откуда они (ФИФА) взяли игру России и Аргентины, – заявил Прядкин. - Конечно, хотелось бы с ними сыграть, но пока об этом говорить преждевременно.

"Лужники" откроются матчем Россия - Аргентина 10 ноября 

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Доктор-Ч

Получается, что Прядкин вообще не в курсАх происходящих вокруг него событий? Тогда пора на покой.

13:39

shpasic

не дятел, а баклан

13:37

yspesh4

А тебе и знать не положено, дятел.

13:32