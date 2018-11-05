Сергей Игнашевич: "На ЧМ-2018 я получал удовольствие от каждого матча. Понимал, что это мой последний турнир"

Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич рассказал о том, что он чувствовал во время ЧМ-2018.

- Того груза ответственности, который нахлынул на футболистов после турнира, я не испытывал, - сказал экс-футболист в эфире телеканала "Россия 24". - Я понимал, что это мой последний турнир. И как бы я не сыграл - дальше хоть трава не расти. Я действительно готовился к своим последним выступлениям и получал удовольствие от каждого тренировочного дня, каждого матча.

На чемпионате мира-2018 сборная России дошла до 1/4 финала, где уступила сборной Хорватии в серии пенальти. Сейчас Игнашевич работает тренером молодежной команды ЦСКА.