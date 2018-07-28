Сборная России в Министерстве спорта. Фото

Сборная России собралась в Министерстве спорта, информирует пресс-служба команды. Сегодня президент РФ Владимир Путин вручит госнаграды и почетные грамоты 23 игрокам и 6 тренерам сборной России.
Церемония вручения состоится в Екатерининском зале Кремля.
Сборная России под руководством Станислава Черчесова на чемпионате мира-2018 дошла до четвертьфинала, показав лучший результат в истории. За это достижение Российский футбольный союз получит от ФИФА 16 миллионов долларов.
28 июля 2018 г.
Сборная России - в Министерстве спорта! pic.twitter.com/8zCikfyUrh– Сборная России (@TeamRussia) 28 июля 2018 г.