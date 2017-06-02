Роман Шишкин: "Теоретическое занятие пройдет без Мутко. Он пока еще не тренер"

Защитник сборной России Роман Шишкин подчеркнул, что визит вице-премьера, главы РФС Виталия Мутко является нормальным явлением, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. По его словам, руководитель достаточно часто посещает национальную команду.

Сегодня Виталий Мутко посетил тренировку команды. Вместе с главой РФС прилетел и генеральный директор организации Александр Алаев.

– Приехал вице-премьер Виталий Мутко. Уже говорили с ним? – вопрос Шишкину.

– Нет, пока не общались. Наверное, вечером будет собрание.

– Что обычно он говорит на собраниях?

– Что говорит – не могу сказать. Обычно это позитивный разговор. Виталий Леонтьевич нам рассказывает о том, что происходит в футболе, каких-то новшествах. Помимо этого нас ждет еще и теоретическое занятие.

– Но без Мутко?

– Естественно. Пока он еще не тренер! (Улыбается.)

– Приезд вице-премьера мотивирует?

– Он всегда нас посещает, всегда общаемся, всегда разговариваем. Нормальное явление.

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова проводят тренировочный сбор в Австрии в преддверии Кубка конфедераций-2017. После австрийского сбора у России запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

