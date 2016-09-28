Равшан Ирматов: "Подсуживать России я точно не буду"

Арбитр Равшан Ирматов прокомментировал свое назначение на товарищеский матч Россия – Коста-Рика. Поединок состоится 9 октября в Краснодаре.

– Конечно, очень приятно обслужить такой матч, – подчеркнул Ирматов. – Краснодар. Новый стадион. Красота! Я, кстати, уже работал на игре России и Азербайджана. Знаком и с командой Коста-Рики. Если помните, судил их четвертьфинал с Голландией на чемпионате мира. И Коста-Рика выглядела очень достойно, создала голландцам серьезные проблемы. Так что РФС поступил очень правильно, договорившись об игре именно с этой сборной.

О новой сборной России пока особо сказать ничего не могу. Сейчас мы готовимся к матчу в Азии между Саудовской Аравией и Австралией, а уже потом начнем изучать вашу команду. Но я довольно часто смотрю российский футбол. Видел игру "Спартака" с "Уфой", поединок Лиги чемпионов между ЦСКА и "Тоттенхэмом". Бросается в глаза, что посещаемость растет. Здорово!

Кто самый грубый в сборной России? Нет, такой информации я вам не предоставлю. А то скажу, а окажется наоборот (смеется).

Стоит ли вам ждать лояльного судейства? На поле я профессионал, хотя очень люблю Россию. Но я как-то судил игру Узбекистан – Иран. И показал красную карточку нашему лидеру Одилу Ахмедову. Так что подсуживать России я точно не буду. Все будет объективно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)