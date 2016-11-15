Рамзан Кадыров: "Никаких сложностей при подготовке к матчу Россия - Румыния не было"

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров после победы сборной России над сборной Румынии (1:0) в контрольном матче в Грозном подчеркнул, что "Ахмат Арена" при необходимости может принять матчи ЧМ-2018. По словам Кадырова, сложностей при подготовке к встрече с Румынией не возникло, передает спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– С какими сложностями вы столкнулись при подготовке к матчу?

– Никаких сложностей не было. Нам предложили – мы согласились. Считаю, мы сделали все для того, чтобы все были довольны – и румыны, и наша сборная.

– Есть ли вероятность, что "Ахмат Арена" примет матч чемпионата мира?

– Мы готовы, и я всегда говорил это. Даже в день матча я разговаривал с вице-премьером (Виталием Мутко – Прим. "СЭ") на эту тему. Еще в 2010 году я говорил, что у нас есть вся инфраструктура для того, чтобы принять матч чемпионата мира. Но руководство государства и ФИФА решили по-другому, у них свои нюансы. Специалисты исходят из того, что это Кавказ, и здесь когда-то были военные действия, но мы готовы. Было бы хорошо провести матч в Грозном. Вы видели – на игру приехали болельщики со всего Северного Кавказа, они вместе поддерживали сборную. Было бы хорошо, если бы из Питера и из Москвы тоже приехали бы фанаты. Все вместе болельщики бы показали, насколько мы едины.