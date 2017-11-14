Радимов подарил ушанку бывшему одноклубнику, ставшему врачом сборной Испании

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию, на которой он запечатлен вместе с врачом сборной Испании. Экс-хавбек подарил бывшему одноклубнику шапку-ушанку.

– Красавец в ушанке с кокардой – мой старинный амиго Оскар Луис Селада! Мы сдружились еще в "Сарагосе", играли вместе, – написал Радимов. – Он был таким жестким полузащитником, что страх один – ломал противникам ноги направо и налево. А в начале двухтысячных решил начать их чинить.

Кто-то после окончания игровой карьеры становится дизайнером, кто-то – порнозвездой. Или водопроводчиком, получив при этом рыцарский титул. Ну, или просто мэром Тбилиси. Оскар же пошел в медицину. И уже врачом сборной Испании стал дважды чемпионом Европы и чемпионом мира!

Напомним, что товарищеский матч Россия – Испания состоится сегодня в Санкт-Петербурге, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.