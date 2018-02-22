Профессор Мариани: "Попробуем сделать так, чтобы Джикия сыграл на ЧМ-2018"

Профессор Пьер Паоло Мариани, оперировавший защитника "Спартака" и сборной России Георгия Джикию в римской клинике "Вилла Стюарт", сказал, что восстановление футболиста идет хорошими темпами. Специалист рассчитывает, что игрок обороны сможет сыграть на чемпионате мира в России.

- Джикия продолжает восстанавливаться хорошими темпами, - сообщил Мариани. – На прошлой неделе он отправился в Москву. Мы попробуем сделать так, что он сыграл на чемпионате мира.

Напомним, 24-летний спартаковец получил травму 18 января в контрольной встрече с китайским клубом "Шанхай Шанган" (0:1). Учитывая примерные сроки восстановления при такой травме в 5-6 месяцев, защитник может пропустить ЧМ-2018. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с Саудовской Аравией (14 июня), Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).