Нападающий "Зенита" Дмитрий Полоз возобновил тренировки в составе сборной России, передает из Новогорска корреспондент "СЭ" Павел ГУРЕВИЧ. Форвард из-за температуры пропустил контрольный матч с командой Кореи (4:2).

Ранее стало известно, что полузащитник ЦСКА Александр Головин вернулся в расположение клуба. Хавбек также пропустил товарищескую встречу из-за травмы голеностопа.

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