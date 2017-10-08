Нападающий "Зенита" Дмитрий Полоз возобновил тренировки в составе сборной России, передает из Новогорска корреспондент "СЭ" Павел ГУРЕВИЧ. Форвард из-за температуры пропустил контрольный матч с командой Кореи (4:2).
Ранее стало известно, что полузащитник ЦСКА Александр Головин вернулся в расположение клуба. Хавбек также пропустил товарищескую встречу из-за травмы голеностопа.
Смолов и Кокорин совместимы. На шлифовку - восемь месяцев
Сборная вышла на восстановительную тренировку. Полоз также здесь pic.twitter.com/BWSSCay9Ne– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 8 октября 2017 г.
Легкая трусца pic.twitter.com/tFmxKKesqw– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 8 октября 2017 г.