Олег Шатов: "В сборной мы доверяем друг другу"

Полузащитник сборной России Олег Шатов в преддверии контрольного матча с Ганой подчеркнул, что игроки поставили перед собой высокую цель, предает из Черкизова корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Хавбек отметил, что в национальной команде все доверяют друг другу.

- Как оцените матч против Турции?

- Свою лично игру я никогда не оцениваю, на это есть тренерский штаб и болельщик. Всегда есть к чему стремиться и нужно играть всегда лучше. Это касается и матча с Турцией. У нас новая игра, новый тренер, притираемся друг к другу, привыкаем к требованиям и стараемся воплотить их на поле. С каждой игрой будем стараться играть лучше, искать точки соприкосновения и совершенствоваться. Между собой в коллективе мы поставили все вместе высокие цели и к ним будем двигаться.

Конкретно за Ганой не следил. Знаю, что в 2010-м они дошли до четвертьфинала чемпионата мира. Знаю Гьяна, сильного футболиста. Грант тренировал ведущие европейские клубы. Но мы должны отталкиваться только от своей игры.

У каждого специалиста свой подход к тренировочному процессу. Нас все устраивает, в быту все отлично, мы не закрепощены. Все совместно, обоюдно, никто никого не дергает. Тренировочный процесс со Станиславом Саламовичем интересен, все эти дни мы посвятили больше тактике, поскольку, к сожалению, времени не так много, и надо из него выжимать максимум.

Черчесов: - Я от себя добавлю, что хотел Олег сказать. Понятно, что у нас единый коллектив. Но строем никто не ходит. Есть общее понятие как свобода, но ответственность и концентраций. Поэтому свисток раздается - начинается работа. А уж плюс-минус на минуту раньше или позже, если кто-то приходит на завтрак или ужин - никаких вопросов. Вот если дело касается работы на поле - серьезность максимальная. Надо всегда смотреть на часы в таких случаях.

Шатов: - Да, мы доверяем друг другу!