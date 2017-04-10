Олег Иванов: "Вернуть в сборную Аршавина? Еще можно вернуть Семака и Тихонова"

Полузащитник "Терека" Олег Иванов высказал мнение, что в сборной России достаточное количество лидеров. Хавбек подчеркнул, что новым игрокам национальной команды необходимо время на адаптацию.

– Сборной не хватает Игнашевича и Березуцкого? Мы не пробовали играть без них; сейчас новые связки, у кого-то в клубе играют по-одному, у кого-то по-другому, – цитирует ТАСС Иванова. – Когда они приезжают в сборную, у них есть всего лишь считанные дни, чтобы понять друг друга, а это очень мало. Если посмотреть на ту же оборону ЦСКА, то они уже давно вместе играют, понимают друг друга. Я думаю, просто нужно время.

Лидеров хватает. Тот же Игорь Акинфеев никуда не делся, Денис Глушаков. На эту роль могут претендовать многие, надо смотреть, кто как раскроется.

Вернуть в сборную Аршавина? По большому счету можно Константина Зырянова вернуть, Сергея Семака, Андрея Тихонова. Если честно, это тренер должен решать. Там нет такого, что тренеру не понравилась прическа, условно, Олега Иванова и он его не вызывает. Если футболист реально может помочь, тренер увидит и обязательно вызовет.