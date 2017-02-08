17:00 8 февраля | ФУТБОЛ — Сборная России

Молодежная сборная России проведет товарищеские матчи против Румынии и Норвегии

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Молодежная сборная России в рамках учебно-тренировочного сбора в Марбелье сыграет два матча: 24 марта – с Румынией, 28 марта – с Норвегией. Этот сбор станет для россиян первым под руководством нового главного тренера Евгения Бушманова.

Молодежная сборная стартует в отборочном цикле Eurо-2019 домашним матчем с Арменией, который состоится 31 августа.

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Материалы REN-TV

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