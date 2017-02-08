Молодежная сборная России проведет товарищеские матчи против Румынии и Норвегии

Молодежная сборная России в рамках учебно-тренировочного сбора в Марбелье сыграет два матча: 24 марта – с Румынией, 28 марта – с Норвегией. Этот сбор станет для россиян первым под руководством нового главного тренера Евгения Бушманова.
Молодежная сборная стартует в отборочном цикле Eurо-2019 домашним матчем с Арменией, который состоится 31 августа.
Молодежная @TeamRussia в рамках учебно-тренировочного сбора в Марбелье сыграет два матча: 24 марта - с Румынией, 28 марта - с Норвегией pic.twitter.com/FE3OVRZr9X– Сборная России (@TeamRussia) 8 февраля 2017 г.