12:00 | ФУТБОЛ — Сборная России

Молодежная сборная России планирует провести матчи с Узбекистаном и Турцией

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Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов подчеркнул, что команда планирует провести товарищеские матчи с Узбекистаном и Турцией. Ранее россияне на сборе в Марбелье обыграли Норвегию (2:0) и Румынию (5:1).

- У нас еще есть время до старта квалификации чемпионата Европы-2019 в августе. Следующий сбор у команды намечен на конец мая, - приводит пресс-служба РФС слова Бушманова. - У нас есть договоренность о проведении двух контрольных матчей - в гостях с Узбекистаном и дома с Турцией. На этом сборе мы просмотрели игроков, получили много полезной информации о них. Не стоит также забывать о нескольких травмированных футболистах, которые потенциально могут усилить сборную.

Я доволен сбором в Испании. Выигрывать, даже в контрольных матчах, это хорошо, приятно, важно. Доволен отношением ребят к тренировочному процессу, их самоотдачей в игре. Они с интересом, энтузиазмом воспринимают те идеи, которые мы доносим до них. Многое из того, о чем мы говорили с ними, уже нашло свое воплощение в игре команды в прошедших матчах с Румынией и Норвегией.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/national_teams/86171.html

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