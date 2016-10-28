Минимальная стоимость билета на матч Россия - Румыния составляет 100 рублей

Глава коммерческого департамента Российского футбольного союза (РФС) Владимир Карпович подчеркнул, что цены на билеты на товарищеский матч между сборными России и Румынии начинаются от 100 рублей. Встреча состоится 15 ноября на грозненском стадионе "Ахмат-Арена".

- Открылась билетная программа на контрольный матч национальных сборных России и Румынии, который пройдет 15 ноября на стадионе "Ахмат-Арена" в Грозном, - приводит "Р-Спорт" слова Карповича. - РФС с учетом соответствующего опыта "Терека" выработал самую лояльную билетную программу для болельщиков. Цены на билеты начинаются от 100 рублей, при этом 95 процентов зрительских мест на стадионе укладываются в ценовую категорию 100-400 рублей.

Билеты в лучший из центральных секторов обойдутся в 500 рублей. Также на стадионе будет выделен специальный сектор для детских школ Чеченской республики – порядка 650-670 мест.

Мы ждем на трибунах "Ахмат-Арены" всех болельщиков Северного Кавказа, Дагестана, Северной Осетии, Ингушетии и Кабардино-Балкарии, не говоря уже о самой Чеченской республике. Надеемся, что все вместе мы поддержим сборную России и сделаем из этой игры праздник!