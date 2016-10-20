Константин Рауш: "Был бы очень рад сыграть за сборную России"

Полузащитник "Кельна" Константин Рауш признался в интервью "СЭ", что хотел бы сыграть за сборную России. Немецкий хавбек родом из Сибири и в прошлом году получил российский паспорт.

– В последний раз сборные Германии и России играли в отборочном турнире ЧМ-2010. Правда, что больше болели за россиян, чем за немцев?

– Да. Я в России родился. Но вообще нелегко... Когда Германия играет против других команд, я всегда за нее. Но если она выступает против России, то я за Россию. Я был бы очень рад играть за российскую сборную.

– Что надо, чтобы на вас обратили внимание в главной команде России?

– Если я провел столько матчей в немецкой бундеслиге, то, думаю, шансы сыграть за национальную команду у меня будут.

– Кто-нибудь вам из сборной звонил?

– Нет. Никаких контактов не было.

– Матчи сборной России смотрите?

– Да. У родителей российские телеканалы. Если я у них, то с ними и смотрю. Дома же вижу все в интернете.

– Как вы думаете, почему Россия плохо сыграла на последнем чемпионате Европы?

– Команда у нас неплохая. Думаю, просто не играла на все 100 процентов как единый коллектив. Без этого на таком уровне успеха не добьешься.

– Вы сказали "у нас". Ощущаете себя россиянином?

– Ну да. Конечно. (Ефим ШАИНСКИЙ)