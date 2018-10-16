Какие выводы Станислав Черчесов сделал из матчей со Швецией и Турцией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире канала "Россия 24" в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" подчеркнул, что игрокам непросто дался матч Лиги наций с Турцией (2:0). По его словам, много сил было отдано в предыдущей встрече со Швецией (0:0).

– Сбор прошел нормально. Если бы победа со Швецией и ничья с Турцией, была бы совсем другая ситуация в турнирной таблице, хоть очки и те же, – отметил Черчесов. – Вопрос по выходу в элиту пока открыт. Доволен тем, как сбор прошел.

Игра с Турцией была сложнее в том, что мы больно много сил отдали во встрече со шведами. Было очень сложно играть, это очень организованная команда. Долго пришлось взламывать оборону, нудно. И нам это не удалось. А турки и сами играют, и другим дают. Это совершенно другой матч. Надо сказать, что по состоянию мы были не такими свежими. Всего три замены можно было сделать по ходу игры. Не хотелось перетряхивать сильно команду. Мы сделали всего две тактические замены в стартовом составе. Поэтому свежести чуть не хватало. Зато команда проявила характер в таких моментах, когда было сложно, когда Турция начинала перехватывать инициативу. За это ребятам отдельная благодарность.

Лига наций – это официальный турнир. Нам через эти игры нужно повышать наш рейтинг, чтобы попадать в определенную корзину. Победой над Турцией мы повысили свой рейтинг и на сто процентов будем во второй корзине. Это важно. Не нужно смотреть, что за турнир. Выигрываешь – все будет нормально. Потому что там сложные схемы, в которые лучше не лезть, а заниматься своей работой и выигрывать.

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