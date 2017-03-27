08:21 | ФУТБОЛ — Сборная России

Игорь Рабинер: "Если бы Мбаппе занесло в Россию, он бы сидел в дубле"

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Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер в эфире программы "Все на футбол!" посетовал на недостаточное доверие к молодым футболистам в России. По его мнению, хавбек "Монако" Кильян Мбаппе не смог бы заиграть в российском чемпионате в столь юном возрасте. В этом сезоне 18-летний игрок забил уже 19 голов во всех турнирах и дебютировал в сборной Франции.

- Если бы Кильяна Мбаппе занесло в чемпионат России, то он сейчас сидел бы в дубле, никуда бы не высовывался, и ему бы не дали высунуться, - сказал Рабинер.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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футбол_2018

Нормальная пляска на костях дохлой сборной Черчесова. Что заслужили, то получили. В другой бы большой ,нормальной стране уже бы в порошок стерли этих героев вместе с главным тренером и этим писакой!

08:59

Свинству Бой!

если бы Раби занесло в гадзета дела спорт, то он бы сидел на бобах и собачьих консервах! Факт.

08:35

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