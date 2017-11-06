Дриусси не получал вызова в сборную Аргентины

Как сообщили корреспонденту "СЭ" в пресс-службе "Зенита" нападающий сине-бело-голубых Себастьян Дриусси не получал официального вызова в сборную Аргентины. По информации "СЭ", форвард сейчас действительно находится в Москве он поехал туда только ради того, чтобы повидаться с товарищами из национальной команды.

Напомним, что сборная России проведет товарищеский матч против Аргентины 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Встреча с Испанией состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге. Аргентинцы в этот же день сыграют с Нигерией в Краснодаре. (Сергей ЯРЕМЕНКО)