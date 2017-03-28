22:49 | ФУТБОЛ — Сборная России

Дмитрий Комбаров: "Бельгия могла прибавить во втором тайме, но мы не дали им это сделать"

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Защитник сборной России Дмитрий Комбаров после контрольного матча с Бельгией (3:3) заявил, что команда может играть лучше, чем сегодня. Также футболист отметил, что у России молодая сборная, которая находится в стадии становления.

– В первом тайме мы много прижимались к своим воротам и мало создавали у чужих, поэтому не получалось, – цитирует "Р-Спорт" Комбарова. – Во втором стали выше прессинговать соперника, и игра уже удалась. Матч с ивуарийцами мы разобрали, сделали выводы и сегодня старались выполнить установку тренера. Сзади нужно было играть внимательно с нюансами, как действовать в каждой зоне, ну и цепляться за подборы впереди. Команда у нас молодая, находится в стадии становления. Думаю, мы можем играть еще лучше.

В составе сборной Бельгии собраны отличные футболисты, которые играют в топ-клубах. Думаю, они могли прибавить и во втором тайме, но мы не дали им это сделать, хотя у них вышли на поле лидеры.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170328/1118266649.html

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