Дмитрий Комбаров: "Бельгия могла прибавить во втором тайме, но мы не дали им это сделать"

Защитник сборной России Дмитрий Комбаров после контрольного матча с Бельгией (3:3) заявил, что команда может играть лучше, чем сегодня. Также футболист отметил, что у России молодая сборная, которая находится в стадии становления.

– В первом тайме мы много прижимались к своим воротам и мало создавали у чужих, поэтому не получалось, – цитирует "Р-Спорт" Комбарова. – Во втором стали выше прессинговать соперника, и игра уже удалась. Матч с ивуарийцами мы разобрали, сделали выводы и сегодня старались выполнить установку тренера. Сзади нужно было играть внимательно с нюансами, как действовать в каждой зоне, ну и цепляться за подборы впереди. Команда у нас молодая, находится в стадии становления. Думаю, мы можем играть еще лучше.

В составе сборной Бельгии собраны отличные футболисты, которые играют в топ-клубах. Думаю, они могли прибавить и во втором тайме, но мы не дали им это сделать, хотя у них вышли на поле лидеры.