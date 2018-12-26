Черчесову никогда не снился ЧМ-2018

Специально для новогоднего номера "СЭ" главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на несерьезные вопросы – однако многие его ответы получились как раз-таки очень серьезными, даже философскими.

– Вам снится футбол?

– Нет. Никогда.

– И даже чемпионат мира ни разу не снился?

– Тоже нет. Ни до турнира, ни после. Более того, я и повторы трансляций наших матчей целиком не смотрел – речь, естественно, про ТВ-трансляции с комментаторами, а не про наши внутренние видеоразборы игр. По телевизору попадал только на нарезки голов и каких-то эмоциональных моментов. Поэтому, к примеру, не могу оценить, как нас комментировали. (Игорь Рабинер, Дмитрий Симонов)

Полностью интервью Черчесова