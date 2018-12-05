Черчесов проголосовал за Ахметова, выбирая лауреата премии "Первая пятерка"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов проголосовал за полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, выбирая лауреата премии "Первая пятерка", сообщает официальный сайт Детской футбольной лиги. Премия будет вручена по традиции лучшему молодому футболисту 2018 года.

На второе место в списке претендентов на премию "Первая пятерка" Черчесов поставил другого армейца – Ивана Облякова. Замкнул тройку у главного тренера сборной России вратарь "Спартака" Александр Максименко.

Кроме вышеуказанных футболистов в список номинантов на премию "Первая пятерка" вошел игрок "Ростова" Дмитрий Скопинцев.