10:55 | ФУТБОЛ — Сборная России

Билеты на товарищеский матч Турция - Россия стоят от 220 рублей

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Билеты на товарищеский матч ТурцияРоссия стоят от 220 рублей, сообщает ТАСС. Билеты продаются в турецких лирах и только в кассах стадиона "Анталья-Арена", на котором пройдет матч. Минимальная стоимость одного билета составляет 10 лир (220,5 рубля). Максимальная – 30 лир (660 рублей).

Продажа билетов на матч завершится в день игры. Их можно приобрести в кассах стадиона при предъявлении оригинала заграничного паспорта. Встречу посетят около двух тысяч российских болельщиков. Матч пройдет 31 августа в Анталье и начнется в 20.30 по московскому времени.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3575737

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Drolyk

после монако они и даром не нужны

11:22

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