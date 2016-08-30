Билеты на товарищеский матч Турция – Россия стоят от 220 рублей, сообщает ТАСС. Билеты продаются в турецких лирах и только в кассах стадиона "Анталья-Арена", на котором пройдет матч. Минимальная стоимость одного билета составляет 10 лир (220,5 рубля). Максимальная – 30 лир (660 рублей).

Продажа билетов на матч завершится в день игры. Их можно приобрести в кассах стадиона при предъявлении оригинала заграничного паспорта. Встречу посетят около двух тысяч российских болельщиков. Матч пройдет 31 августа в Анталье и начнется в 20.30 по московскому времени.