Андрей Аршавин: "Я против натурализации. За сборную России должны играть российские футболисты"

Бывший полузащитник "Зенита" Андрей Аршавин на "Уроке футбола", проходящем в одной из петербургских школ, ответил на вопрос о том, как он относится к натурализации в российском футболе.

– Я против натурализации. За сборную России должны играть российские футболисты. Одно дело – Нойштедтер, который родился в России. Но когда за сборную играют бразильцы – я не вижу в этом смысла, – сказал Аршавин. (Егор Бычков)

Напомним, что в составе сборной России выступают голкипер Гильерме, защитники Мариу Фернандес и Константин Рауш, а также форвард Ари.