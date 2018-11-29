11:33 | Футбол — Сборная России

Андрей Аршавин: "Я против натурализации. За сборную России должны играть российские футболисты"

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Бывший полузащитник "Зенита" Андрей Аршавин на "Уроке футбола", проходящем в одной из петербургских школ, ответил на вопрос о том, как он относится к натурализации в российском футболе.

– Я против натурализации. За сборную России должны играть российские футболисты. Одно дело – Нойштедтер, который родился в России. Но когда за сборную играют бразильцы – я не вижу в этом смысла, – сказал Аршавин. (Егор Бычков)

Напомним, что в составе сборной России выступают голкипер Гильерме, защитники Мариу Фернандес и Константин Рауш, а также форвард Ари.

 

 

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