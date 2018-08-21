Александр Самедов: "Как захотел Смолов, так и пробил пенальти Хорватии, это его право"

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов в интервью "СЭ" рассказал, что нападающий национальной команды Федор Смолов изначально решил исполнять "паненку" в серии послематчевых пенальти с командой Хорватии (2:2, пенальти - 3:4) в 1/4 финала чемпионата мира.

- Что-то говорили Смолову после его промаха?

- Пенальти - такая история, что если бьющий принял решение, то не нужно его менять. Федор так и поступил. Другое дело, что исполнил неудачно. Впрочем, как он захотел, так и пробил, это его право.

- Кто-то считает, что Смолов до последней секунды так и не принял решения о том, как исполнить пенальти.

- Мне Федор сказал, что изначально хотел пробить так, как пробил в итоге. Если честно, не видел смысла дискутировать об этом пенальти. Человек принял решение, подошел и ударил. Все.

Полная версия интервью Александра Самедова - здесь