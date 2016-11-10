20:20 10 ноября | ФУТБОЛ — Сборная России

Акинфеев не смог доиграть матч с Катаром из-за травмы

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Вратарь сборной России Игорь Акинфеев не смог доиграть до конца контрольный матч против Катара из-за повреждения. На 58-й минуте при счете 1:1 голкипер ЦСКА попросил замену. Вместо него на поле появился Станислав Крицюк. Отметим, что в этой встрече Акинфеев стал самым пропускающим вратарем сборной России.

Трансляция матча Катар - Россия

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КОММЕНТАРИИ (7)
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crazysun78

обматерил кого??

00:45

SecretService

настоящий капитан!

21:37 10 ноября

совва

forscher +1

21:20 10 ноября

NF

А в ЦСКА осталось еще кому играть?..

21:14 10 ноября

Гантэр

Игорь больше всех играющий , больше всех на ноль сыгравший , ну и естественно больше всех пропустивший.

21:03 10 ноября

forscher

Журналисты СЭ в очередной раз удивляют своим "профессионализмом". Самым пропускающим можно назвать вратаря, который пропустил больше мячей в среднем за матч, но никак не вратаря, проведшего больше всех матчей за сборную.

20:55 10 ноября

semyonovmaxim

Игореша бьет рекорды))))

20:45 10 ноября

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