Акинфеев не смог доиграть матч с Катаром из-за травмы

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев не смог доиграть до конца контрольный матч против Катара из-за повреждения. На 58-й минуте при счете 1:1 голкипер ЦСКА попросил замену. Вместо него на поле появился Станислав Крицюк. Отметим, что в этой встрече Акинфеев стал самым пропускающим вратарем сборной России.
crazysun78
обматерил кого??
00:45
SecretService
настоящий капитан!
21:37 10 ноября
совва
forscher +1
21:20 10 ноября
NF
А в ЦСКА осталось еще кому играть?..
21:14 10 ноября
Гантэр
Игорь больше всех играющий , больше всех на ноль сыгравший , ну и естественно больше всех пропустивший.
21:03 10 ноября
forscher
Журналисты СЭ в очередной раз удивляют своим "профессионализмом". Самым пропускающим можно назвать вратаря, который пропустил больше мячей в среднем за матч, но никак не вратаря, проведшего больше всех матчей за сборную.
20:55 10 ноября
semyonovmaxim
Игореша бьет рекорды))))
20:45 10 ноября