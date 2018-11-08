Женщины и дети смогут попасть на закрытые трибуны на матче "Спартак" - "Урал"

Женщины и дети в возрасте до 12 лет смогут попасть на закрытые трибуны домашнего стадиона "Спартака" на матч Олимп - Кубка России с "Уралом". Первый матч состоится 5 или 6 декабря в Москве.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) в среду наказал "Спартак" закрытием трибун B и D на один ближайший матч Кубка России за скандирование болельщиками оскорбительных выражений в адрес "Анжи"​ (1:0) во время игры 1/8 финала Кубка.

- Запрет на допуск зрителей в определенный сектор (секторы) стадиона является спортивной санкцией, применяемой юрисдикционным органом, которая выражается в обязанности клуба провести определенный матч (матчи), не выпуская (не продавая) билеты и не допуская зрителей (за исключением женщин, а также детей в возрасте до 12 лет включительно) в определенные секторы стадиона. Юрисдикционный орган вправе определить сектор, на который будет распространена санкция, - говорится в соответствующей статье дисциплинарного регламента РФС.