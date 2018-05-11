Виталий Мутко: "Проведение финала Кубка России в "Лужниках" повысит статус турнира"

Исполняющий обязанности вице-премьера по вопросам спорта, туризма и делам молодежи Виталий Мутко отметил, что ежегодное проведение финала Кубка России на московском стадионе "Лужники" повысит статус турнира.

- Считаю, было бы разумно придать статус Кубку и играть финал на главной арене страны. Во-первых, это национальная арена, во-вторых, желание и стремление сыграть на главной арене страны - это здорово, - приводит ТАСС слова Мутко. - Мы все время обсуждаем статус Кубка России после того, как проигравшие говорят о том, что в этом турнире нет никакого престижа.



Кубок - это второй по значимости трофей в российском футболе, и принижать его статус - это личное дело каждого. Когда я работал в "Зените", и мы выиграли Кубок в 1999 году, то это была выдающаяся победа, половина города вышла на улицу и встречала этот трофей. Не борясь за Кубок страны, клубы принижают свой престиж, а не турнира.

В этом году финалист получает 3 млн рублей, победитель - 6 млн. Но дальше призовые за Кубок будут расти. Не думаю, что кому-то помешала бы запись в истории клуба о победе в Кубке. Кроме того, обладатель Кубка играет в групповом этапе Лиги Европы, это стоит дорогого.

Кубок эпохи застоя. Почему бесплатные билеты в Волгограде это позор

