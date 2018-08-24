Управляющий "Локомотива": "У клуба стоит задача выиграть Кубок России"

Управляющий делами "Локомотива" Владимир Коротков поделился мнением о жеребьевке 1/16 финала Кубка России-2018/19. Напомним, что железнодорожникам предстоит выездная встреча с калининградской "Балтикой".

– Нам достался хороший, квалифицированный соперник, "Балтика" ведь наверняка будет стремиться в премьер-лигу, к тому же, стадион, на котором выступают калининградцы, принимал матчи ЧМ-2018, приятно сыграть на такой арене. Надеюсь, получится интересный матч.

– Как оцените шансы вашей команды?

– В кубковых противостояниях нельзя заранее говорить о результатах, все выяснится на поле. Единственное, что могу с уверенностью сказать – "Локомотив" стремится к победе в турнире, впрочем, как и остальные клубы-участники.

Победитель пары "Балтика" – "Локомотив" встретится в 1/8 финала Кубка России с победителем встречи "Луки-Энергия" – "Енисей". (Иван ТОРОПЦЕВ)