"Уфа" Семака обыграла "Анжи" и вышла в 1/2 финала Кубка России

В матче 1/4 финала Кубка России "Уфа" обыграла "Анжи" со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник хозяев Азамат Засеев. Отметим, что эта победа стала для уфимцев первой в официальных встречах под руководством Сергея Семака, который возглавил клуб 30 декабря прошлого года. Примечательно, что игра стала первой официальной и для наставника махачкалинцев Александра Григоряна.
В 1/2 финала "Уфа" встретится с победителем пары "Локомотив" – "Тосно".
Кубок России
1/4 финала
"Уфа" – "Анжи" (Махачкала) – 1:0 (0:0)
Гол: Засеев, 65.
"Уфа": Шелия, Аликин, Живоглядов, Карп, Сухов, Пуцко, Пауревич, Засеев (Кротов, 90+1), Стоцкий, Сысуев (Зубарев, 74), Игбун (Безденежных, 90+3).
"Анжи": Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Тетрашвили, Хубулов (Прудников, 71), Брызгалов, Эззатоллахи (Долгов, 71), Кацаев, Яковлев, Асильдаров (Гулиев, 59).
Предупреждения: Яковлев, 32. Засеев, 54. Игбун, 57. Гулиев, 77. Стоцкий, 86.
Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ). Ширяев (Ставрополь), Назаров (Невинномысск).
1 марта. Уфа. Стадион "Нефтяник".
Трансляция матча "Уфа" – "Анжи"
Г⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽Л! @UfaFc #НашФутбол #КубокРоссии. 1/4 финала. #УфаАнжи 1:0 65' Азамат Засеев pic.twitter.com/rELkxAvteN– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 1 марта 2017 г.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/cup/2016-2017/playoff/
spetrov
Сергея Семака с победой в его первом матче на посту главного тренера!
18:57