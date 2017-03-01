"Уфа" Семака обыграла "Анжи" и вышла в 1/2 финала Кубка России

В матче 1/4 финала Кубка России "Уфа" обыграла "Анжи" со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник хозяев Азамат Засеев. Отметим, что эта победа стала для уфимцев первой в официальных встречах под руководством Сергея Семака, который возглавил клуб 30 декабря прошлого года. Примечательно, что игра стала первой официальной и для наставника махачкалинцев Александра Григоряна.

В 1/2 финала "Уфа" встретится с победителем пары "Локомотив" – "Тосно".

Кубок России

1/4 финала

"Уфа" – "Анжи" (Махачкала) – 1:0 (0:0)

Гол: Засеев, 65.

"Уфа": Шелия, Аликин, Живоглядов, Карп, Сухов, Пуцко, Пауревич, Засеев (Кротов, 90+1), Стоцкий, Сысуев (Зубарев, 74), Игбун (Безденежных, 90+3).

"Анжи": Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Тетрашвили, Хубулов (Прудников, 71), Брызгалов, Эззатоллахи (Долгов, 71), Кацаев, Яковлев, Асильдаров (Гулиев, 59).

Предупреждения: Яковлев, 32. Засеев, 54. Игбун, 57. Гулиев, 77. Стоцкий, 86.

Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ). Ширяев (Ставрополь), Назаров (Невинномысск).

1 марта. Уфа. Стадион "Нефтяник".

Трансляция матча "Уфа" – "Анжи"