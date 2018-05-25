Сергей Прядкин: "Клубы поддержали идею ввести двухматчевую систему с 1/16 финала Кубка России"

Глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин отметил, что большинство клубов поддержало предложение ввести двухматчевую систему с 1/16 финала Кубка России. Напомним, что с сезона-2007/08 на всех стадиях турнира победители пар определяются по результатам одного матча.

– По Кубку России считаем, что надо вернуться к схеме двух матчей, – цитирует "Р-Спорт" Прядкина. – Совместная рабочая группа РФС, РФПЛ, ФНЛ по этому поводу соберется на следующей неделе. Считаем, что с 1/16 финала нужно ввести двухматчевую систему, большинство клубов поддержало это предложение "Краснодара".