Сергей Прядкин: "Клубы поддержали идею ввести двухматчевую систему с 1/16 финала Кубка России"

Глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин отметил, что большинство клубов поддержало предложение ввести двухматчевую систему с 1/16 финала Кубка России. Напомним, что с сезона-2007/08 на всех стадиях турнира победители пар определяются по результатам одного матча.
– По Кубку России считаем, что надо вернуться к схеме двух матчей, – цитирует "Р-Спорт" Прядкина. – Совместная рабочая группа РФС, РФПЛ, ФНЛ по этому поводу соберется на следующей неделе. Считаем, что с 1/16 финала нужно ввести двухматчевую систему, большинство клубов поддержало это предложение "Краснодара".
Owck
Неужели читают комментарии?)))) Owck Тогда уж вводить 2х матчевые игры во всех стадиях кубка. Поясню - в 1/16 клубы РПФЛ играют в гостях, в 1/8 возможна ситуация, что сойдутся опять таки клубы РПФЛ и одной из них играть придется в гостях, или наоборот, клуб из ФНЛ/ПФЛ при определенных условиях до 1/4 сможет играть все матчи дома, ранее стадии 1/4 и 1/2 компенсировали эти моменты. 14:13 24 мая
16:07
Дядька
Весенние участники еврокубков будут играть дублями.
16:03
King's Bounty IX
Надо слепую жеребьевку и по две игры с самого начала !
15:51
загадочный лысый ассятин
Решили фактор неожиданности и надежды для более слабых клубов УБРАТЬ ??? Ну,ну... А вот по сути ничего не изменится!!! Раньше сильные клубы ругали, что к.-н. на дальний восток они отправляли 2--3 составы. Так они и теперь ТАК будут поступать::: На своих полях выносить клубы первой--второй лиг 3(4):0 , и спокойно на ответные, как раз уже НИЧЕГО НЕ ЗНАЧАЩИЕ матчи, отправлять дубли или молодёжки....
15:51
stas
О отлично, теперь резервисты будут ещё больше в деле!
15:50
Снежик
зря
15:48
Igocha
наконец-то одумались, рейтинг кубка будет заметно выше, а финал в лужниках
15:46
КирпичИнвест
А что тут понимать? Когда в 2009 Украина обогнала всю Европу по коэффициенту УЕФА, сразу пересмотрели систему начисления баллов так, чтобы такого больше не повторилось. Как только Спартак вылетел в полуфинале, сразу пересмотрели систему розыгрыша Кубка.
15:41