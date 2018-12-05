Сергей Балахнин: "Ростову" будет очень сложно что-то противопоставить "Краснодару", который сейчас на ходу.

Бывший тренер "Ростова" Сергей Балахнин поделился своими ожиданиями перед первым матчем дончан в рамках 1/4 финала Олимп-Кубка России с "Краснодаром". Он считает, что команде Валерия Карпина тяжело даются забитые мячи.

– После той ничьи с "Краснодаром" в РПЛ результаты "Ростова" оставляют желать лучшего – у команды наметился игровой спад, – приводят "Известия" слова Балахнина. – Подопечным Валерия Карпина тяжело даются забитые мячи. Думаю, это связано с тем, что из-за травмы выбыл лидер команды Тимофей Калачев. Сегодня "Ростову" будет очень сложно что-то противопоставить "Краснодару", который сейчас на ходу.

Матч пройдет в среду, 5 декабря, на стадионе "Арена Краснодар". Начало - в 19:30 по московскому времени.

"Краснодар" – "Ростов": Олимп-Кубок России, онлайн-трансляция, 5 декабря, начало – в 19.30 (мск).