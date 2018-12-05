Ринат Билялетдинов: "В матче "Локомотив" - "Рубин" не стоит ждать обилия забитых мячей"

Бывший главный тренер "Рубина" и "Локомотива" Ринат Билялетдинов поделился своими ожиданиями от первого матча между этими командами в рамках 1/4 финала Олимп-Кубка России. Он считает, что игра получится очень вязкой и не стоит ждать обилия забитых мячей в этой встрече.

– Казанцы точно закроются и будут действовать на контратаках, – приводят "Известия" слова Билялетдинова. – "Локомотиву" придется приложить немало усилий, чтобы взломать оборону гостей. Думаю, тренерский штаб "железнодорожников" это понимает и постарается придумать методы, чтобы преодолеть защитные редуты "Рубина". Скорее всего, первый матч получится очень вязким и не стоит ждать обилия забитых мячей.

Матч пройдет в Москве на стадионе "РЖД Арена". Начало – 19.30.

"Локомотив" – "Рубин": Олимп-Кубок России, онлайн-трансляция, 5 декабря, начало – в 19.30 (мск).